Lezcano es el hombre gol de los cremas

Redacción – El talentoso delantero costarricense, Andrés Lezcano, afirma que muchos fanáticos a Alajuelense le han escrito para pedirle que ante Saprissa juegue con todo y ojalá les logre anotar en los Cuartos de Final de la Liga Concacaf.

Lezcano es una de las grandes figuras del Comunicaciones de Guatemala, que enfrentará al Monstruo en el certamen regional, luego de que eliminaran al Alianza FC de El Salvador con un contundente global de 3-0.

Para el originario del cantón de Pococí, Limón, volver a enfrentar al Monstruo es algo que lo ilusiona de gran forma, debido que milita en el fútbol chapín desde el 2017 y es ficha de los cremas desde enero del 2020.

Por ello, el delantero tico de 29 años ver cara a cara al Saprissa ha causado que su celular no deje de sonar, ya que le llegan mensajes y llamadas de amigos, familiares y conocidos, que lo quieren ver destacar en la serie.

Incluso, muchos liguistas no olvidan su paso por el León en la temporada 2015/16, por lo que esperan ver a Lezcano hacerle daño al Monstruo. Incluso, un amigo le dijo al ariete que le anota al cuadro de Wright le hará una estatua.

Ese es apenas uno de tantos comentarios que ha recibido el ariete costarricense, que ya contabiliza dos goles en cuatro partidos en la presente Liga Concacaf.

Andrés Lezcano habló con AMPrensa.com y contó que está ilusionado por tener el chance de volver a enfrentar al Deportivo Saprissa con la camiseta del Comunicaciones.

«Mi pasado por La Liga es algo extra, que hace que un sector de Costa Rica desea que me vaya bien, a parte de mi familia y amigos, casi todos los liguistas están muy pendientes, tengo muchos amigos que me han escrito en estos días, uno me dijo que si le hacia gol a Saprissa me hacía una estatua, como es liguista y Alajuelense quedó fuera.

Obviamente a pesar de que es contra Saprissa, muchos amigos morados me han dicho que me desean lo mejor, ojalá que pase Comunicaciones. Entonces es algo que te motiva. También muchos liguistas me piden que le anote al Saprissa en Concacaf (risas). Dios quiera que me vaya bien en lo individual y personal, y que vean que no estaba retirado del fútbol como muchos piensan.

De verdad me genera mucha ilusión volver a Costa Rica y jugar ante Saprissa, sé que hay un foco nacional que va estar en ese partido, porque Saprissa es Saprissa y que mejor que sea en un Clásico de Centroamérica ante los cremas», afirmó Andrés Lezcano a AMPresa.com.

La serie tendrá la ida el jueves 21 de octubre a las 6:00 pm en La Cueva y la vuelta de la serie será miércoles 3 de noviembre a las 7:00 pm en Guatemala.