Rudé está feliz con la calidad rojinegra

Redacción – El entrenador español del León, Albert Rudé, afirma que la plantilla de La Liga lo pone a pensar y lo mete en apuros por la enorme calidad que tiene.

Rudé está muy satisfecho con la labor de su equipo en la fase regular, ya que cerraron la misma con un triunfo de 3-0 ante Pérez Zeledón, gracias a las anotaciones de Alexis Gamboa, Bernald Alfaro y Celso Borges.

Esta victoria dejó a las erizos en la segunda posición con 41 unidades. Esta puntuación se logró gracias a la metodología europea de Rudé, que ganó 20 puntos de los últimos 24 que ha disputado al mando del Equipo de su Gente.

Desde su debut al mando del León en la fecha 15, el ibérico cuenta con paso perfecto, lo cuál ilusiona de gran forma al liguismo de cara a la recta final del certamen.

Para el timonel de 34 años, su equipo tiene tantos jugadores con calidad que debe pensar bien quién inicia como titular y hasta quiénes van a la banca.

Albert Rudé habló en conferencia de prensa y afirma que han hecho planes especializados con cada jugador para tener a todo el grupo al 100% de sus condiciones.

«La plantilla de La Liga me pone a pensar y me pone en apuros en cada entrenamiento, para ver quién inicia entre los once y ver quién acompaña a los titulares entre los 18, tengo una grandísima calidad y porque todos trabajan muy bien.

Nosotros hemos estado haciendo planes individualizados, porque al final cada jugador es un individuo y tiene necesidades concretas, hemos hemos planes especializados con cada jugador y para que llegarán todos al 100% a las semifinales, habían jugadores que necesitaban cargas de 90%, 60% y otros que necesitaban entrenar y no jugar, eso para mantener la plantilla al 100% y ahí tomar nuestras decisiones», afirmó Rudé.

Los manudos esperan seguir con su paso firme en las semifinales, donde buscarán clasificar para ir a una final y así evitar que Herediano de la vuelta olímpica, ya que los florenses quedaron líderes y ya tienen asegurada la Gran Final Nacional.