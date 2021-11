Corta edad no ha sido impedimento para destacar en el joven tico

Redacción – A sus 17 años, Jewison Bennette vive momentos de ensueño, uno de ellos fue haber tenido la posibilidad de jugar en su primer duelo con aficionados en el país, donde recibió gran cantidad de muestras de cariño de parte de los fanáticos.

Bennette se ha convertido en una de las grandes promesas del fútbol de Costa Rica, gracias su extraordinaria calidad a su corta edad, donde ha mostrado un gran carácter y categoría en pro de ayudar al cuadro patrio.

Esas notables condiciones de Jewison se deben en gran a la gran confianza que ha recibido de parte de Luis Fernando Suárez y de sus compañeros de camerino e La Sele, donde ha sido respaldado de gran forma.

Pese a su corta edad, Bennette no se achicó ya que ante Canadá jugó 64 minutos y contra Honduras hizo lo suyo a lo largo de 78 minutos. El duelo ante los norteamericanos fue su primero con público a nivel internacional.

Mientras, que ante la «H» tuvo su bautizo con público en un duelo oficial de la Tricolor en suelo tico, lo cuál dejó muy contento al joven nacido en el año 2004.

Jewison Bennette dejó saber su alegría tras el triunfo tico de 2-1 ante Honduras, donde recibió un enorme respaldo de parte de la afición costarricense.

«La verdad muy contento, nunca había vivido esto y hasta ahora estoy jugando con público profesionalmente en el país, y la verdad muy contento de tener el respaldo de todos, el apoyo que me brindaron en el encuentro y la verdad no hay nada mejor, que respondiendo jugando bien. No tengo queja del camerino de la selección nacional, son compañeros de calidad y a la poca edad que tengo, me han tratado muy bien y me han dado la confianza que necesito para enfrentar partido a partido y hacerlo de la mejor manera», afirmó Bennette.

Un poco pausado al hablar y con un poco de timidez por su personalidad, Jewison cree que estar en La Sele es algo único y especial, e incluso mencionó que nunca olvidará que la primera vez que jugó con público fue en los partidos eliminatorios hacia Catar 2022.