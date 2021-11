Tico le anotó un gol en la serie al Monstruo

Redacción – El delantero costarricense, Andrés Lezcano, pide respeto a clubes guatemaltecos tras histórica eliminación al Saprissa en la Liga Concacaf.

Lezcano dejó saber su disgusto por lo que dicen la prensa deportiva y aficionados en Costa Rica, ya que hablan de un accidente del Monstruo en Guatemala, antes de aceptar que los cremas fueron justos ganadores de la serie del torneo regional.

Comunicaciones aprovechó las falencias del Monstruo para ganar 2-1 la vuelta y así avanzar con global de 5-5, gracias a los goles que hicieron como visitantes, lo cuál ha causado un terremoto entre el saprissismo.

Ante lo sucedido, muchos morados crucificaron a Mauricio Wright y su plantel por quedar eliminado por un club guatemalteco, al cuál despreciaban gran cantidad de saprissistas, que tuvieron que ver como los chapines terminaron avanzando a semis.

A sus 31 años, el atacante tico de los cremas, pide que se resalte lo buenos de su equipo y dejen de decir solo lo que no hizo Saprissa para ganar, ya que lo ve como falta de respeto, debido que no les dan méritos por echar al club más grande de Costa Rica.

Andrés Lezcano conversó con amprensa.com y no se guardó nada tras asegurar que solo se habla del papelón del Monstruo, antes de resaltar el gran juego del club chapín.

«Lo que pedimos es respeto simplemente eso. Nosotros a Saprissa le dimos respeto. La prensa tica se ha encargado desde el partido de 4-3 en la ida a bajarle el piso al Comunicaciones. Entonces si la gente y la prensa es buena para criticar y decir que las cosas estuvieron mal, también deben decir que Comunicaciones lo hizo mejor.

He visto tantas entrevistas y cosas de periodistas ticos, que no hablan del buen juego de Comunicaciones y más bien, dicen que fue un accidente de Saprissa, que no es posible que los haya eliminado un club guatemalteco. Yo puedo decir todo eso, después andan diciendo que no quiero a Costa Rica y que solo pestes hablo, pero eso no es así. Yo solamente defiendo lo mío.

A veces en Costa Rica menosprecia mucho al fútbol guatemalteco y ahorita que pasamos la llave, se habla que Saprissa hizo un papelón. ¿Por qué no hablar que fue mérito crema?, no tiene nada de malo, aceptar las cosas», afirmó Lezcano a AMPrensa.com.

Los cremas avanzaron a los semifinales de Liga Concacaf, donde medirá fuerzas ante el también club chapín, Guastatoya, que echó del torneo a Liga Deportiva Alajuelense.