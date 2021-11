Semifinal de segunda está al rojo vivo

Redacción – El timonel del Municipal Liberia, Minor Díaz, afirma que necesita 18 valientes para ir a buscar darle vuelta a la serie ante Puntarenas FC en las semifinales de la segunda división nacional.

Los liberianos cayeron 0-1 ante los porteños en el Estadio Edgardo Baltodano, que lució con un 25% de su capacidad. Un solitario gol de Asdrúbal Gibbons le dio un triunfo de oro a los tiburones, que ahora irán a la «Olla Mágica» en busca del pase a la final.

Pero en Liberia tienen otros planes y todavía no tiran la toalla, ya que confían en sacar la tarea ante los porteños, por lo que Díaz confía en la calidad de su plantel para ir con la fe intacta de amargarle la vida a los chuchequeros.

Pero la tarea no será sencilla para los aurinegros, que aún así tienen confianza en la calidad de su nómina y por eso, el estratega señala que cree al 100% en los suyos.

Minor Díaz deja claro que va arriesgar lo que sea necesario, con el fin de sacar la serie con una épica remontada y así ir en busca del título del Apertura 2021 de segunda.

«Si salir campeón fuera fácil, créame que mucha gente no vendría a dirigir a Liberia y no estaríamos aquí, pero como cuesta salir campeón por eso es que nos traen a todos nosotros y es precisamente por eso, confianza en mi equipo al 100% y le he dicho que necesito 18 valientes para ir a buscar darle vuelta a la serie ante Puntarenas FC y créame que vamos a trabajar para darle vuelta a esta serie, voy arriesgar lo que tenga que arriesgar, con el fin de traerme la clasificación a la final a Liberia», afirmó Díaz al programa Desde la Banca.

Liberia no podrá contar con Esyin Cordero para ese crucial duelo contra PFC, que se realizará el próximo domingo 5 de diciembre en el Estadio Lito Pérez.