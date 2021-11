Requisito se solicitará a partir del 8 de noviembre

Deben tener esquema de vacunación completo y llevar una prueba Covid-19 negativa

Redacción – A partir de este próximo lunes 8 de noviembre, los costarricenses y viajeros de todo el mundo deberán cumplir una serie de requisitos para entrar a Estados Unidos, pero entre ellos no se incluye el código QR emitido por el Ministerio de Salud.

¡Pero no se confunda! Si bien el QR no es necesario, sí debe presentar a la aerolínea el carnet de vacunas respectivo y emitido por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), según publicaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), tal y como se puede observar en la columna «Registros ingresos no verificables».

Y si se vacunó en el extranjero, el documento que puede presentar es el documento que le brindaron para acreditar su vacunación. En Estados Unidos, los CDC emiten un carnet que también se puede mostrar si se inmunizó en ese país.

Eso sí, Estados Unidos solo permitirá el ingreso de extranjeros totalmente vacunados contra el Covid-19. ¿Qué significa? Que deben tener el esquema completo de vacunación con mínimo dos semanas de haberse aplicado su segunda dosis (o la dosis única de Johnson & Johnson).

Otro aspecto importante que deben considerar los viajeros es que deben mostrar una prueba Covid-19 con resultado negativo al momento del abordaje.

La prueba puede ser PCR o de antígenos y, si está totalmente vacunado, el test Covid-19 debe realizarlo máximo 3 días antes de la partida del vuelo.

Por último, en el aeropuerto le solicitarán llenar una declaración jurada donde usted, a través de su firma, establece que los documentos presentados son reales.