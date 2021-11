Tapón admite que Teletón significa mucho y le duele no participar este año

Redacción- El reconocido artista nacional, Christian Gómez Tapón, explicó mediante su cuenta de Facebook, el por qué tras 23 años de participar en Teletón, este año no estará.

«¿Por qué no voy a estar en Teletón? la respuesta es muy sencilla, porque no me invitaron.. No me voy a quejar,» dijo entre entre risas el cantante

El cantante, admite que ni él mismo sabe el por qué Teletón decidió no tomarlo en cuenta para participar este año.

«El por qué no me invitaron no lo se, si alguno se da cuenta y puede averiguar por qué no me invitaron este año, por favor me manda un mensaje contándome, pero si, este año después de 23 años de colaborar con este proyecto que lo sentía y lo sigo sintiendo como mío, 23 años de ponerme la camiseta de Teletón, pues este año no me invitaron, no tengo la más mínima idea de por qué, porque he estado con la misma disposición»

Tapón también detalló, que aunque el público no sepa, ellos cada año organizan los días que se llevará a cabo este evento, para que los participantes tengan esos días disponibles y mencionó que en su agenda él despejo todo para poder asistir este 4 de diciembre.

El cantante, asegura que pese a que le duele mucho no participar este año, debido a que significa mucho para él, está en buenos términos e incluso le agradece a Teletón por haberlo tomado en cuenta tantos años y que seguirá trabajando muy duro, para ver si el otro año lo llaman para participar de este evento.

«23 años consecutivos de estar en Teletón y quiero agradecerles públicamente. Seguiré trabajando bien duro para que ojalá el próximo año, me puedan tomar en cuenta y estar otra vez en Teletón con toda la disposición»

Tapón afirmó que el video lo hizo por respeto hacia su público, ya que, muchas personas le suelen preguntar que horario estará en Teletón, lo cual, lo agradece muchísimo. También felicitó a todos los nuevos artistas que participarán en este proyecto.