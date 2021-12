Angulo se ha vuelto a ganar los elogios del saprissismo

Redacción – El talentoso volante del Monstruo, Marvin Angulo, brilla por todo lo alto con su calidad y afirma que se siente valorado desde la llegada de Iñaki Alonso al Saprissa, lo cuál le ha ayudado para retomar la confianza dentro de la cancha.

No hay dudas, que Angulo se ha convertido en punto alto del conjunto morado, gracias a su toque de balón, visión de juego y astucia, lo que habla bien del número 10.

Esas condiciones de Marvin han vuelto a florecer desde el arribo del español, que se ha encargado de potenciar al volante de 34 años, que ha vuelto a sonreír en cancha. Incluso, Iñaki dio días atrás que su reto era recuperar la mejor versión del jugador.

Iñaki ha sacado a relucir su amplia experiencia en los banquillos y se ha encargado de darle las herramientas necesarias al talentoso mediocampista del Monstruo, que en la ida de la final de la segunda vuelta brilló con una magnifica asistencia para Jimmy Marín.

Todo eso habla muy bien de Angulo Borbón, que a lo largo del Apertura 2021 registra un total de 1224 minutos en 20 partidos, donde se ha lucido con dos goles.

Marvin Angulo habló con Teletica Radio y reconoció que Iñaki Alonso ha sido clave para volver a mostrar su mejor nivel, que habla bien de su enorme confianza.

«Creo que podemos mejorar más, íbamos muy acelerados al ataque y eso desgastó mucho a La Liga, así que lo tenemos claro y ahora a recuperar bien, porque debemos ver los errores que cometimos para no fallar en Alajuela. Cuando un entrenador o un cuerpo técnico lo valora a uno y no de decirle que bien juega, si no que darle esa confianza, eso lo llena a uno de confianza y felicidad, claro uno entra a la cancha más suelto. Eso me ha dado mucho el cuerpo técnico y eso lo he valorado mucho.

Me ha costado porque no he tenido tantos minutos, por eso le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dieron, entrar y jugar casi al nivel de los mismos jugadores, que han tenido un montón de minutos, eso me ha llenado de mucha confianza, todavía no se ha ganado nada y tenemos que hacer un buen trabajo en La Liga, estar concentrados y ojalá llegar a la Gran Final Nacional para poderla ganar. Debemos estar preparados para lo que sea, porque en Alajuela tenemos que ganar», afirmó Marvin Angulo a Teletica Radio.

Para el mediocampista del Monstruo deben mejorar varios aspectos, con el fin de ganar el pase a la Gran Final este domingo 12 de diciembre a las 5:00 pm en Alajuela.