Oviedo dejó su huella como jugador del León

Redacción – El ex-jugador de Alajuelense, Christian Oviedo, no se guarda nada y ataca a La Liga por la perdida de identidad en la institución, debido que una figura como Leonel Morera no puede portar la cinta de capitán del León.

Oviedo es muy respetado por gran parte del liguismo, gracias a su gran suceso cuando era jugador rojinegro, donde se especializó por ser el rey de los penales por excelencia y por su notable esfuerzo en el mediocampo del club erizo.

Además, ganó cinco títulos nacionales y jugó más de 150 partidos durante sus más de ocho años defendiendo los colores del León. Todo eso habla bien de Christian, que deja claro que «Osito» Moreira no puede portar el gafete de la institución.

No ser de riñón rojinegro y su pasado por el Herediano, son parte de la cosas por las que Oviedo no comparte la capitanía del arquero, que tras el ridículo erizo estuvo envuelto en la polémica tras empujar a Daniel Martínez, comunicador de Monumental.

Para el recordado número 5 liguista, la identidad del club manudo se ha perdido muchísimo, debido que ese sentimiento del liguismo y sentir la camiseta se ha esfumado.

Christian Oviedo conversó con AMPrensa.com y recuerda que aunque él jugó con Herediano al igual que Moreira, él siempre fue liguista de corazón.

«Fue mi compañero en la Selección Nacional, lo quiero mucho pero Leo Moreira no puede ser capitán, La Liga ha perdido mucha identidad, ojo no tengo nada contra Leonel, que puede llegar cualquier otro jugador de afuera, pero la identidad del equipo se ha perdido muchísimo. Raúl Pinto dijo que se había perdido la identidad, el sentimiento del liguismo y sentir la camiseta.

A mi la gente me dice que yo jugué en Herediano, siempre fui leal con Heredia pero siempre fui liguista, sufría por La Liga y cuando jugaba en contra me esforzaba al máximo, yo de Herediano a La Liga me vine por menos plata. Estuve más de ocho años ahí, luchando por el equipo, se ha perdido eso e igual Chunche Montero lo dijo, se ha perdido el ADN rojinegro y el equipo de la gente, se ha perdido bastante claro que sí», afirmó Oviedo a AMPrensa.com.

Actualmente, Christian Oviedo lidera el proyecto de AD Santa Rosa de Guanacaste en LINAFA, donde espera tener gran éxito con este club de la costa pampera.