Redacción- Marco Ureña sigue de la mano con el gol en el fútbol de Australia, al anotar en la victoria de su equipo 2-0 ante el Sydney FC en la cuarta fecha de la A-league.

El delantero costarricense Marco Ureña sigue demostrando su mejor nivel con la escuadra australiana Central Coast Mariners, donde su carrera futbolística ha presentado un notable crecimiento.

Ureña fue parte del once estelar con el que su escuadra saltó al terreno de juego para hacerle frente al compromiso ante el conjunto del Sidney FC, válido por la cuarta jornada de la A-League.

El oriundo de Palmichal de Acosta se hizo presente en las redes a los 13 minutos del compromiso, abriendo el marcador para poner cuesta arriba el enfrentamiento para los visitantes.

Sydney FC no tuvo capacidad de reacción y tres minutos después del tanto de Marco Ureña, Anthony Cáceres anotó en propia portería para poner el marcador 2-0 a favor del tico y compañía.

Logrando así la victoria en el partido, dejando al costarricense como uno de los puntos más altos en el encuentro pues con su anotación y elaboración de juego se convirtió en un dolor de cabeza para la escuadra rival.

Por otro lado, Marco Ureña vive un gran inicio de campeonato, pues en cuatro juegos disputados el nacional suma dos anotaciones y una asistencia, lo cual respalda el buen nivel que ha retomado.

El atacante espera continuar con su buen nivel para optar por un llamado a La Sele, donde siempre da lo mejor de sí para defender la camiseta patria.

