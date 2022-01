Es el máximo goleador en la historia de selecciones

Redacción- El famoso jugador portugués, Cristiano Ronaldo, declaró que su deseo es poder jugar hasta los 40 años de ser posible y así seguir agrandado su leyenda.

Este astro portugués con 36 años de edad, su deseo lo ha reiterado en diferentes entrevistas, que es poder alargar lo más que su pueda su carrera, que ha estado plagada de grandes éxitos, ya que en sus vitrinas brillan muchos trofeos.

Muchos jugadores han optado por irse a destinos exóticos para ir dándole fin a sus carreras, pero este no es el caso de «El Bicho» viste los colores del Manchester United, donde es punto alto dentro del plantel inglés.

🏆✨ Cristiano Ronaldo is the recipient of #TheBest FIFA Special Award! 🇵🇹 Legend. Winner. Goalscoring machine. @Cristiano. pic.twitter.com/ZnzGMJKCEk — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022

Lejos de irse a ligas como la MLS o país árabe, CR7 continúa presente en la élite del fútbol y seguir rompiendo récords. Este 17 de enero estuvo en el evento FIFA para recibir un Premio The Best especial por convertirse el máximo goleador del fútbol de selecciones.

FIFA creó este Premio honorífico para distinguir la carrera goleadora de CR7 con Portugal (115 goles por el momento), superando el histórico registro del iraní Ali Daei. El premio distingue así ser el máximo goleador histórico con una selección.

También fue elegido en el once ideal de los The Best. Es por esta razón, que el propio jugador ha manifestado que el es su propio doctor, nutricionista, psicólogo y motivador, y ese es uno de sus secretos para seguir estando en el top mundial.

En reiteradas ocasiones ha declarado que siente como si tuviera 25 años y que siempre cuida su cuerpo y mente para seguir teniendo el éxito que ha cosechado en los últimos años, donde todavía continúa en un sensacional deportivo.

A pesar de su edad, sigue siendo el más determinante del Manchester United y aunque no ha sido la mejor temporada para los de Old Trafford, buscará llevar a los diablos rojos al protagonismo que han perdido en los últimos años.

“Estoy feliz. Quiero continuar y ver qué pasa: si consigo jugar a los 40, 41, 42… Pero lo más importante es disfrutar del momento. Llevo 115 y es un premio especial. Quiero dar las gracias a mi familia, voy a ser padre de nuevo…. estoy muy orgulloso. Es un gran éxito y es un honor ser el máximo goleador de todos los tiempos con una selección. Espero jugar cuatro o cinco años más. Si tratas bien a tu cuerpo, él te va a responder cuando lo necesites», dijo CR7.