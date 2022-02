Bukele ha generado una gran polémica

Redacción – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se guardó nada e increpó al Gobierno de Estados Unidos por el Bitcoin, al señalarles que no intenten controlar algo que no puede, debido que el país centroamericano no es el patio trasero de Joe Bidden.

«El Salvador es un país soberano y no una colonia de EE.UU.», que no tiene derecho a entrometerse en sus asuntos internos, recordó el presidente salvadoreño.

Eso dijo Nayib Bukele en respuesta a un proyecto de ley presentado por un grupo de senadores estadounidenses que busca «mitigar los riesgos de la adopción del bitcoin» como moneda legal en la nación centroamericana.

«No tienes ninguna jurisdicción sobre una nación soberana e independiente. No somos tu colonia, tu patio trasero o tu patio delantero. Manténganse al margen de nuestros asuntos internos. No intentes controlar algo que no puedes controlar«, escribió Bukele.

Esto lo dijo en Twitter, donde etiquetó a los referidos legisladores norteamericanos como ‘boomers’, un término utilizado para referirse a la generación nacida inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial.