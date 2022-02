Estructura se ubica entre Quitirrisí y Ciudad Colón, en el cantón de Mora

Redacción- ¡Busque alternativas! Daños en viga obligan a cerrar puente a partir de este sábado en Quebrada Honda de Mora.

El puente ubicado sobre la ruta 239 presenta serios daños en su infraestructura por lo que el paso estará cerrado este sábado a partir de las 6:00 a.m.

El paso se ubica específicamente en el tramo comprendido entre Quitirrisí y Ciudad Colón, en Mora, por lo que si usted tiene que trasladarse por dicha ruta tendrá que utilizar una de las rutas alternas.

Se estima que la reparación del puente estará lista para el mes de abril, sin embargo, durante este período estará el paso cerrado de manera preventiva.

Rutas alternas:

Ruta Nacional 209, desde San José por Acosta hasta Palmichal y de ahí hacia Tabarcia, por una carretera en asfalto, hasta volver a entroncar con la ruta 239.

Quienes viajen hacia el Pacífico, podrán circular por la Ruta Nacional 137, que va desde

Puriscal hasta Orotina.

Ruta cantonal, pero no para camiones pesados, se puede viajar por esta ruta que inicia al final de la Ruta Nacional No. 22, hasta llegar a la Ruta Nacional No. 136, en Piedras Negras, se continúa hacia la Ruta Nacional 316 y de ahí retomar la Ruta Nacional 239.