Redacción- Deudas y malas decisiones llevan a la desaparición a un club histórico: Limón FC.

Las malas administraciones de Limón FC lo llevaron a lo que los caribeños más temían, desaparecer del fútbol nacional de Costa Rica.

Así sucedió este viernes, cuando oficialmente el equipo limonense desapareció totalmente del fútbol nacional, tras descender en el 2021 a la segunda división.

Hace seis meses, el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol, le otorgó un permiso especial de seis meses para intentar solventar sus deudas y solucionar el problema.

Permiso que venció este viernes a las 5 p.m., donde el equipo caribeño no logró solucionar sus problemas pasando a ser solo un equipo en la historia.

«No hay nada que hacer, el día que se vence el pazo de Licencias no hay nada que hacer. Limón, a hoy, tiene 5 jugadores inscritos. Hay una orden de un juez que indica que no se les puede programar. Por el reglamento de Licencias tiene que declararse descendido, no hay marcha atrás», mencionó el presidente de la Liga de Ascenso, Sergio Hidalgo a Teletica Radio.

Ante dicha situación que se vivió con el equipo, el presidente de la competición hace un llamado a todos los equipos, pues desean que estas situaciones no se vuelvan a vivir en un futuro.

Limón pasa a la historia, con tres campeonatos de Liga de Ascenso conseguidos en 1971. 1998 y 2010, así como un subcampeonato de primera división obtenido en 1981.