El próximo domingo 3 de abril será protagonista de la segunda ronda electoral

Redacción- José María Figueres no para de moverse en su carrera por llegar a ocupar la Casa Presidencial y ayer lunes sostuvo una reunión con Obispos de la Conferencia Episcopal.

Misma en la que el aspirante del Partido Liberación Nacional (PLN) expuso sus impresiones sobre el proceso democrático que vivió el país días atrás.

Conversación en la que también estuvo presente Cinthya Berrocal, esposa del exmandatario, pareja que habló con las autoridades católicas sobre las prioridades que tiene de cara a las votaciones del próximo domingo 3 de abril.

Día que se efectuará la segunda ronda electoral, por lo que a falta de poco más de un mes el aspirante de la agrupación verdiblanca busca generar la unión de distintos sectores para obtener el respaldo del electorado.

Otro punto que Figueres abordó fueron sus principales propuestas que abordan las que él considera como las necesidades más apremiantes de la sociedad costarricense.

Las iglesia católica se une a la lista de sectores con los que Figueres se ha reunido para buscar cohesión en el país, objetivo con el cual ya ha conversado con representantes del sector agro y otras agrupaciones políticas.

Movimientos que continuarán el próximo 3 de marzo, día en el que el candidato liberacionista participará de un encuentro con la Alianza Evangélica Costarricense.

«Este ya no es un movimiento liberacionista, es un movimiento costarricense, a partir del 6 de febrero pasado nosotros nos enfocamos en las cosas que realmente preocupan, a mí no me preocupa que me digan “enemigo” a mí me preocupa el hambre que hay en el país y los altos niveles de pobreza, la falta de vivienda, en eso estamos enfocados», explicó el político del PLN.