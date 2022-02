Hernández desea volver a ver a su familia

Redacción – Tras vivir un proceso judicial complicado, Marcel Hernández fue absuelto por los jueces del Tribunal Penal de Cartago, por lo que ahora le devolverán su pasaporte, lo cuál hace que el ariete va pedir permiso al Cartaginés para viajar a Cuba.

Hernández quedó libre de los cuatro delitos de violación y dos de abuso sexual por relaciones impropias con una menor de edad. Sumado a que el juez solicitó cese inmediato de las medidas cautelares, lo cuál lo emociona porque desea ver a sus padres y hermanos.

Ya son cinco años sin ver a sus padres, seis sin ver a su hermano mayor y nueve sin ver a su hermano menor, lo cuál ha afectado de gran forma al isleño, que le agradeció a la Justicia de Costa Rica por la resolución a su favor.

Por ello, el atacante que afirma que estará enfocado por completo en el Cartaginés, pero pedirá permiso para viajar lo más pronto posible a su país natal, con el fin de reencontrarse con su familia, ya que todo este tiempo sin verlos ha sido un calvario.

Marcel Hernández habló en conferencia de prensa y afirma que su familia la está pasando mal en su natal Cuba por el régimen comunista que rige en dicho país.

«Contento por la devolución del pasaporte, no porque me puedo ir del país a jugar fútbol, si no que puedo ir a ver a mi familia, que mi privaron de eso y eso es lo más importante, me privaron de ver a mi familia, no fueron tres años.

Llevo cinco años sin ver a mi mamá, cinco sin ver a mi papá, nueve sin ver a mi hermano menor y seis sin ver a mi hermano mayor, eso es lo más importante para mí, el fútbol puede esperar, ahora mi familia necesita de Marcel, porque allá están sufriendo, nadie le importó pero allá en Cuba están sufriendo.

Voy a pedir los permisos pertinentes para viajar lo antes posible, ya sea esta semana que viene o la otra, pero esto no es cuestión de fútbol es algo que pasó a segundo plano», afirmó Marcel Hernández.