Redacción- Esta semana, la esposa del político Fabricio Alvarado, Laura Moscoa, expresó unas fuertes palabras en sus redes sociales con respecto al tema del aborto, en donde asegura que este acto es «una carnicería».

D e igual forma, afirma que se debe de seguir el «diseño original de Dios», y que tiene que luchar para que sus hijos defiendan el valor de la vida.

Por otro lado, demás que esto autoriza y promueve la muerte de una persona indefensa, y que esto no es igualdad, inclusión ni respeto.