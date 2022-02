La ex-pareja se divorció oficialmente en octubre del año pasado

Redacción- La bella tica, Melissa Mora, se sinceró y dijo que se dio cuenta de la infidelidad de su ex-marido, Jonathan Picado, mediante un video, que un amigo de Picado le mandó.

Esta semana, Mora estuvo de invitada en el programa De Boca en Boca, en el cual, habló sobre su ex-matrimonio, y dijo que si bien ya las cosas entre ellos no iban bien, la gota que derramó el vaso fue la infidelidad.

Dice que se dio cuenta, porque un amigo, llamado «Andrés», le envió un video en donde se podía apreciar a Picado con otra mujer.

La modelo, dice que en su momento se sintió muy traicionada y fue por eso que tomó la decisión de terminar definitivamente su matrimonio.

En una reciente entrevista con el medio de comunicación «La Teja», Mora dijo que pese a su divorcio, todavía confiaba en el amor y que no descartaba casarse en algún momento de su vida.

«Claro que sí me gustaría, lo complicado es volver a confiar en alguien. Yo creo fielmente en el amor entonces cuando uno está enamorado sea casado o no casado, un documento no es necesario, pero sí digo que es bonito casarse y tener una relación estable».

La ex-pareja, llevaban juntos aproximadamente 4 años, 2 años de noviazgo y 2 de años de casados.

Se casaron el pasado 7 de abril del año 2019, con una boda de ensueño, acompañados por sus seres queridos, la ceremonia religiosa se llevó a cabo en el hotel Wyndham Herradura, Heredia y la fiesta se celebró en el salón La Paz.