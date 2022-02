Lillini le guarda un gran respeto al Monstruo

Redacción – El técnico argentino de Pumas, Andrés Lillini, está encantado con el orden y calidad de los jugadores del Monstruo, por lo que considera que podrían jugarle sin problemas de igual a igual a cualquier equipo de la Liga MX.

Lillini espera un juego cerrado en la vuelta de la serie de octavos de final, donde los felinos buscarán eliminar al cuadro morado tras el 2-2 en la ida realizada en La Cueva.

A pesar que el timonel sudamericano confía en su plantel, no esconde su respeto al Saprissa, ya que afirma que cuando Iñaki Alonso coloca una línea de cinco defensores, se vuelven un equipo complicado de vencer, por lo que espera un duelo de dientes apretados.

Para el estratega argentino de 46 años, un contragolpe o posiciones largas serán vitales en el duelo que se realizará en el Estadio Olímpico Universitario. Incluso, Lillini cree que el Monstruo podría jugarle de tú a tú a otros clubes aztecas de la primera división.

Andrés Lillini habló en conferencia de prensa y aclaró que no es una respuesta para quedar bien, si no que desde su óptica los morados tiene los quilates para competir a tope.

«Esperamos un partido cerrado, sabemos que Saprissa es un equipo que cuando juega con una línea de cinco defensores, se vuelve difícil de entrar y nosotros pensamos que el partido va ser cerrado, de opciones en contragolpe, posiciones largas quizás, no me cabe duda que le puede jugar de tú a tú no me cabe ninguna duda.

Saprissa puede jugarle de igual a igual a cualquier equipo mexicano, no es una respuesta para quedar bien, si no que siempre me guio y me baso en los resultados, esta copa ya fue ganada por Saprissa, entonces todos mis respetos para la gente que gana, así que tenemos que estar prevenidos y conscientes que nos vamos a enfrentar a alguien, que sabe jugar este tipo de eliminatorias, tenemos que hacer lo nuestro, somos muy fuertes de local y sabemos que tenemos que estar al límite de nuestras capacidades para sortear un equipo como Saprissa», afirmó Andrés Lillini.

La vuelta de la serie se realizará este miércoles 23 de febrero a las 9:30 pm, donde Pumas saldrá con todo en busca de la clasificación ante un Saprissa, que llega con la motivación a tope en busca de la hazaña.