Redacción. Hoy, continuarán los trabajos de señalización en la intersección a tres niveles que se construye en la Ruta 32 y que constituye la Unidad Funcional IV de la Circunvalación Norte.

El horario del cierre coincide con la restricción vehicular sanitaria, por lo que, desde las 12 media noche y hasta las 5:00 a.m. del miércoles, se cerrará la rampa de acceso a la Ruta 32 ubicada en las cercanías del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, además de los dos carriles de la ruta con sentido Limón–San José.

El cierre de los dos carriles sobre la Ruta 32, se extenderá hasta donde se construye la intersección a tres niveles, luego de ese punto se mantendrá el tránsito normal, al igual que los carriles con sentido San José- Limón, que no tendrán ninguna afectación por estos trabajos.

Según informó la Unidad Ejecutora del Proyecto, este cierre nocturno es necesario para continuar con el montaje de la estructura metálica tipo pórtico de señalización, que informará sobre las distintas opciones de destino que ofrece la ruta y que se coloca sobre la calzada, por lo que, no es conveniente que no circulen vehículos mientras se realizan estas labores.

Desde MOPT-CONAVI se hace un llamado a las personas que deban circular es ese horario para que tomen en cuenta los cierres, utilicen las rutas alternas y así eviten contratiempos en sus traslados.

La intersección a tres niveles cuenta con un 99% de avance, esta obra conectará Calle Blancos con las Rutas 32 y 39.