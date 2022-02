Redacción – ¡Enorme! Ariel Lassiter anota en fogueo del Inter Miami tras aprovechar pase magistral del «Pipita» Higuain y así darle el empate de 1-1 a su club.

Lassiter empieza a ganar puntos en el plantel liderado por Phil Neville y que es propiedad de David Beckham, con el fin de ganarse un espacio en el inicio de la temporada de la MLS el 26 de febrero.

Echando mano a sus condiciones, el tico empieza abrirse paso en un club que tiene como grandes estrellas a Blaise Matuidi, jugador campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 ex-jugador de grandes clubes como Juventus y PSG.

Además, del delantero argentino Gonzalo «Pipita» Higuain, ex-figura de la selección de Argentina, Real Madrid, Juventus y Napoli, que es con quién se ha entendido muy bien el ex-jugador de Alajuelense.

Inter Miami enfrentó al Columbus Crew en la Carolina Challenge Cup, un torneo de preparación. El tico inició como suplente y en la etapa complementaria se vio motivación al tope, fue tanta sus ganas que al minuto 59 puso el 1-0 para su equipo.

Ariel aprovechó un magnifico pase de Higuain para definir de gran forma y así celebrar su ¡GOOOL! con el plantel que viste de rosado. La conexión entre el tico y sudamericano ha sido evidente en la pretemporada.

La felicidad le duró poco al equipo del tico, ya que Derrick Etienne se encargó igualar el compromiso al minuto 88 y así igualar el duelo para el Columbus Crew.

Higuain ➡️ Lassiter- a new combo we love to see.#InterMiamiCF takes the lead over the Crew! pic.twitter.com/TnR5nad6wb

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 12, 2022