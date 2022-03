Artista ha realizado varios trabajos para la campaña de los verdiblancos

Redacción- El fotógrafo Eloy Mora compartió por medio de Instagram su sentir ante los fuertes cuestionamientos que han surgido en las últimas horas por un video que aborda el tema del suicidio.

Puesto que el mismo habría sido producido por él y su empresa Drim Tim y que tenía como fin ser parte de la campaña del Partido Liberación Nacional (PLN) en la contienda por la segunda ronda electoral.

Misma que el aspirante verdiblanco, José María Figueres, disputa contra el candidato del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Rodrigo Chaves.

No obstante, el mismo nunca fue lanzado de manera oficial por la agrupación verdiblanca, quienes han mantenido la postura de no tener relación alguna con este video y que no forma parte de la campaña del partido.

Aunque Mora y su compañía han realizado distintos trabajos para el aspirante del PLN, sumado al hecho de que el video utiliza la frase «votar por Rodrigo Chaves es dar un salto al vacío».

Expresión que Figueres empleó en varias oportunidades días atrás, pero que ante el surgimiento de esta polémica ha desaparecido por completo de su discurso.

Inclusive, durante el debate presidencial efectuado ayer miércoles por Extra TV el expresidente no la mencionó en ninguna ocasión.

Más bien terminó optando por realizar un pequeño ajuste a la misma diciendo que apoyar al economista es dar un paso en falso.