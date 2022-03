Ambos políticos serán quienes disputen la segunda ronda electoral

Redacción- Los equipos de campaña de Rodrigo Chaves y José María Figueres han destinado este miércoles a atacarse entre ellos por la cancelación de debates presidenciales.

Debido a que la mañana del presente día los que le manejan la comunicación al aspirante del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) señalaron al contrincante verdiblanco de no asistir a un total de 15 espacios de debate.

Entre los que destacan los espacios organizados por TD+, Colegio de Ciencias Económicas y el del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop).

Lo que según el comunicado del PPSD genera malestar entre esta misma agrupación, debido a que señalan que algunos espacios se terminan cancelando.

«Estoy dispuesto a debatir con José María en cualquier escenario porque estoy seguro de la solidez de mis propuestas para sacar al país adelante. Es muy importante para la población tener muy claro cómo pensamos superar esta grave crisis que afecta a Costa Rica y que nos ha sumido en la pobreza, que nos ha convertido en uno de los países más desiguales del mundo y que llena de desesperanza a los ciudadanos que no pueden emprender, que no encuentran trabajo, que no están contentos con la calidad de la educación. Los debates son un escenario ideal para informar a los ciudadanos y es una lástima que Figueres los rehúya una y otra vez», señala Chaves en el comunicado.

Ante lo que el Partido Liberación Nacional (PLN) ya salió a defenderse, señalando que lo dicho por el exiministro de Hacienda son mentiras.

LEA TAMBIÉN: Iniciativa de eliminar Segunda Vicepresidencia será consultada a expresidentes

Debido a que aseguran que ellos mismos habían comunicado de forma

responsable y oportuna que por temas de agenda en esta corta segunda contienda electoral, no podrían asistir a algunos espacios.

«Es hora de que la población sepa que Rodrigo Chaves y su equipo, trabajan un doble discurso que además involucra el odio y la confrontación irresponsable, pues en este caso particular, nos consultan insistentemente nuestra participación en espacios para posteriormente indicar falsedades ante la población costarricense», señala el PLN en su comunicado.