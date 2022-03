Gamboa no juega con La Sele desde noviembre del 2020

Redacción – El respetado lateral derecho costarricense, Cristian Gamboa, afirma que aunque diga lo que digan, él siempre ha estado pendiente de la Selección Nacional en su ruta hacia la Copa del Mundo de Catar 2022.

Gamboa lamentó haber dado positivo por Covid-19 en una prueba que le realizaron en su club, ya que esto le prohibirá venir al cuadro patrio para los cruciales duelos ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos, donde La Sele se juega el pase al Mundial.

Desde hace varias semanas, Cristian ha estado en contacto con Luis Fernando Suárez y Rodolfo Villalobos para unirse a la Tricolor tras una gran mejoría en una lesión de su cadera, pero haber dado positivo por el virus lo aislará por un plazo de 10 días.

Es por ello, que el lateral oriundo de Liberia afirma que la noticia su caso lo sorprendió y a pesar de que no ha participado en ni un solo juego de la eliminatoria, el jugador señala que no le ha perdido el rastro a la Tricolor, ya que tiene buenos amigos y conocidos ahí.

Cristian Gamboa conversó con Yashin Digital y afirma que siempre ha estado apoyando, ya que a pesar de la diferencia horaria ha visto los partidos, por lo que deja claro que confía en el buen material de la Tricolor para sacar algo positivo en la octagonal.

«Sí, es complicado es una noticia que me sorprendió y no esperaba, decía que no iba a pasar ahorita pero sé y confío yo no he participado en esta eliminatoria, pero en estos últimos tres partidos lo hicieron muy bien, he visto lo partidos, aunque digan todo lo que digan, siempre he estado pendiente de la selección, porque tengo muy buenos amigos y tengo personas que conozco desde hace muchísimo tiempo y seleccionados que siempre los apoyo, uno como tico siempre estará apoyando.

He visto los partidos y se han sacado los resultados, hay que seguir con la misma y ósea al final en la eliminatoria todo es posible, aunque las cosas se vean con un panorama, yo creo que Costa Rica va sacar algo positivo de estos tres partidos y es cuestión de creer en lo que se ha venido haciendo, entiendo que puede faltar un jugador u otro, pero hay buen material.

En el fútbol tico tiene que evolucionar y reinventarse, hay gente que viene atrás empujando y cuando uno salió de carajillo a nivel Sub-20 quería estar en la selección e ir a un Mundial, yo creo que tenemos un buen chance. A veces veo como tiempo y medio de los juegos pero el sueño me gana en ocasiones por la diferencia horaria, pero si veo gran parte de los partidos», afirmó Gamboa a Yashin Digital.