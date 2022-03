Gamboa no vendrá a la Tricolor tras dar positivo por Covid-19

Redacción – El lateral derecho tico, Cristian Gamboa, envío un mensaje a sus críticos a los cuáles les dice que a veces lo juzgan sin saber lo que carga en sus espaldas.

En Alemania se establecen 10 días de cuarentena a un caso positivo y al séptimo día si da negativo a una nueva prueba, podrá salir pero si no estará tres días más sin ningún tipo de actividad física, lo cuál hace imposible su regreso a la Tricolor.

Además, señala que ya tenía todo listo para volver al cuadro patrio, luego de que ya estuviera en óptimas condiciones tras la mejoría en su lesión en la cadera, la cuál atormentó por mucho tiempo al lateral derecho de 32 años.

Incluso, el futbolista oriundo de la Ciudad Blanca señala que las personas cercanas a él conocen de su dolencia, lo cuál hace que deje claro que propiamente no está inventando nada, como así lo han querido ver muchos fanáticos.

Anta los señalamientos que ha sufrido, el formado en Municipal Liberia afirma que no jugó el último encuentro con el Bochum por acumulación de amarillas y no por una lesión.

También aclaró que ha estado en constantes conversaciones con Luis Fernando Suárez y Rodolfo Villalobos, quiénes lo ha acuerpado en todo momento, pero lamentablemente este caso positivo por coronavirus le llega en un mal rato.

Cristian Gamboa habló con Yashin Digital y afirma que está cargando una cruz con el tema de sus lesiones, por eso señala que la gente juzga sin saber lo que lo atormenta a él en su etapa con el VFL Bochum de la Bundesliga de Alemana.

«Hay muchos temas, es complicado porque el tema que tengo debo saber medirme y no presionar mucho, porque si llego a ese punto me llega al final de la temporada anterior, porque no pude terminar por el tema de la cadera y del aductor, ya no tengo 24 o 25 años, son cosas que hasta es una lesión que ya la traigo. Es un tema que hay que manejar las cargas y todo eso en el Bochum me ayudan a manejar eso y en La Sele es complicado, porque los partidos son seguidos.

Es una cruz que cargo. A veces la gente juzga pero no sabe lo que uno carga. Yo comencé a jugar en el Bochum y la carga de partidos del fútbol alemán junto con lo que he tenido, me han llevado al punto máximo de mi cuerpo y también tengo que saber que la carrera futbolísticamente mía no va durar hasta los 40 años y que por cuestiones que pueda tener no voy a llegar una edad que diga hasta aquí llegué. Las lesiones me han afectado y es algo que si ha pasado», afirmó Gamboa en charla con Yashin Digital.