Alfaro ganó la Liga Concacaf y un título nacional con Saprissa

Redacción – Muchos lo recuerdan por su paso por Saprissa y Carmelita, José Rodolfo Alfaro o conocido como «Figuito» está feliz vistiendo la camiseta de Escorpiones de Belén, club de la Liga de Ascenso donde cuenta con condiciones de primera línea.

A sus 21 años, Alfaro encontró en la categoría de plata un hogar desde julio del 2021, donde poco a poco ha retomado la confianza echando mano de su talento, el cuál lo dio a conocer en una generación dorada de Carmelita hace unos años atrás.

En el conjunto belemita es liderado por Andrés Arias, con quién Alfaro compartió en las filas del Monstruo, ya que el hoy timonel de Escorpiones fue asistente de Paté Centeno.

Esta escuadra nacida el año pasado logró llevar a «Figuito» a sus filas, gracias al ambicioso proyecto que le plantearon hace unos meses atrás, ya que el actual número 10 de la institución rechazó ofertas de tres clubes de primera para llegar a la Liga de Ascenso.

La institución que tiene como presidente al ibérico Juan España, que ha logrado convencer a otros jugadores con pasado reciente en la división de honor como Mynor Escoe, Randy Chirino, Josué Abarca, Juan Pablo Arguedas y Yecxy Jarquín.

Dichos jugadores no dudaron en estampar su firma con el plantel que juega en el Polideportivo de Belén, que ofrece notables condiciones y grandes beneficios a los suyos, tal y como lo es el convenio que tienen con el Levante UD de España.

José Rodolfo Alfaro conversó con AMPrensa.com y contó detalles de las grandes condiciones que tiene vistiendo los colores de Escorpiones de Belén.

«Desde el inicio me reuní con el presidente Juan España y desde el inicio me comentaron que iba ser un equipo con muchas cualidades, que ningún equipo en segunda iba tener y hasta pocos en primera división. Acá cuento con indumentaria de calidad, desayuno en las mañanas, gimnasio, GPS para medir el rendimiento siempre, salarios a tiempo siempre, artículos deportivos y otras cosas, todo eso me lo dijeron desde el inicio.

Además, las oportunidades de otro nivel como el convenio con el Levante de España, todo eso me llevó a tomar la decisión de llegar al club. Incluso, tuve ofertas de San Carlos, Jicaral y Guadalupe FC, pero me decanté por Escorpiones y no me arrepiento por mi decisión, ya que acá tengo las mejores condiciones. Incluso, creo que Escorpiones es un equipo de primera en segunda.

Vine a segunda división para retomar mi nivel y aún tengo 21 años, estoy joven y es una buena oportunidad para demostrar que tengo calidad. Sueño con ascender y espero lograrlo con el equipo del cantón de Belén», afirmó José Rodolfo Alfaro a AMPrensa.com.