Isaac inició este proceso cuando tenía cuatro añitos

Redacción- ¡Todo un guerrero! Desde los cuatro añitos, Isaac Obregón, comenzó este largo proceso cuando el 23 de octubre del 2018 le detectaron leucemia linfoblástica aguda y ahora con 7 años, logró vencer dos veces esta dura enfermedad.

Su abuela, Yalile Solorzano, le comentó AM Prensa, sobre este proceso que tuvo su valiente nieto, en donde, dijo que todo inició cuando le comenzaron a ver moretes en el estómago, lo llevaron al hospital pero le dijeron que no era nada, tiempo después le vieron más moretes en la espalda y decidieron volver a llevarlo, y ahí fue donde un doctor les dijo que lo llevaran al Hospital de Niños para tratarlo.

«Ellos viven conmigo, Isaac y la mamá Melany Vargas, y todo este proceso lo vivimos juntos. Fue un proceso bastante largo y temeroso, todo lo que uno vive y la incertidumbre y ver a los niños del hospital morir, es algo muy duro», expresó Solorzano.

Cuando Isaac tenía ocho meses de haber ingresado a mantenimiento, los doctores le comentaron que había tenido una recaída en líquido cefalorraquídeo y en el líquido rodea el encéfalo por lo tanto, tuvieron que empezar de cero y le dieron 10 sesiones de radioterapia. Ante esto, fueron luchas más fuertes, pues les tocó vivir internamientos de un mes y una químio mucho más fuerte que la primera.

Cuando inicio la pandemia, su abuela y mamá, tuvieron que estar 63 días con él internado, fue un proceso muy duro al principio para él, pues no entendía por qué tenía que ir al hospital, pedía estar en su casa.

«En el hospital, hubo un chiquito que era muy amigo de él, y murió tan de repente, y él pasaba preguntando por él, pues quería jugar con su amiguito», contó Solorzano.

Asimismo, antes de la pandemia, Isaac pudo ir algunos días al kínder, y fue otro momento duro para él, pues sus compañeros le preguntaban que por qué no tenía pelo.

«Él nos decía que quería que le creciera el pelo, y pasaba preguntando que cuando le iba a crecer, porque todos sus compañeros tenían y él no. Y otra vez con la recaída, tuvimos que volver a explicarle que se le iba a caer pelo. Ellos son demasiado campeones, es una cosa increíble».

Los últimos exámenes de Isaac fueron el 10 de febrero, cuando le dieron la gran noticia a su familia de que ya estaba bien, el líquido cefalorraquídeo estaba limpio. El 17 febrero le dijeron que ya tenía su cita para tocar la campana, la cual fue este 9 de marzo, en donde con una gran sonrisa Isaac anunció que venció el cáncer.

Por la pandemia no le daban permiso de ir a la escuela, entonces, durante todo este tiempo, no pudo ver a sus compañeritos, sin embargo, lo que él no sabía, era que su maestra, amiguitos y familia le tenían una sorpresa preparada, en donde lo sorprendieron recibiendo con una inmensa alegría de volver a verlo.

Tres años y cinco meses después de esta largo camino, su abuela y su mamá rezan todos los días para que Isaac tenga una larga y sana vida.

«Nuestros temores se alejaron y ahora a seguir confiando en que el señor tiene un propósito para él».