Chaves señala que en el ICE han estado tomando decisiones pobres

Redacción – El candidato presidencial del Partido Progreso Social Democrático, Rodrigo Chaves, afirma que hay que ordenar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para evitar que hunda por completo a la economía de Costa Rica.

Chaves estuvo como invitado en la emisora cristiana «Estéreo Visión», donde dejó saber su punto ante la complicada situación que se vive con el ICE en el país.

Según el candidato presidencial, el ICE paga la deuda que tiene en dólares más los intereses, lo que hace que los ticos paguen altos montos en colones para recibir la electricidad en sus casas y desde esa óptica Chaves vea un gran riesgo fiscal.

Si esa situación no se contrala pronto, el ex-ministro de Hacienda avisa que se puede llegar a destruir la economía costarricense, ya que se podría elevar por las nubes el tipo de cambio, lo cuál generaría un golpe aún mayor a la economía de los ciudadanos.

Eso sí, Rodrigo Chaves señala que no busca privatizar el ICE, si no que hay que arreglarlo. Incluso, señala que tampoco se le puede poner competencia y así darle otra opción a los costarricense de elegir a su empresa favorita.

«El ICE tiene $6 mil 200 millones que debemos con garantía del estado, de los cuáles 5 mil 500 millones son en dólares, y es decir, el ICE paga la deuda que tiene en dólares más intereses, cuando el recibo a la gente se lo cobra en colones, entonces ahí, hay un riesgo fiscal que puede destruir la economía del país y volar el tipo de cambio a ₡2 mil o ₡1 500, si no arreglamos la falta de sostenibilidad financiera del ICE, que no es privatizarlo, es enderezarlo porque han estado tomando decisiones tan pobres, hay que bajar el precio de la energía, hay que ordenar el ICE para evitar que nos hunda y tampoco nos quite la competencia. Al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) hay que arreglarlo», afirmó Rodrigo Chaves en Estéreo Visión.

Muchos costarricenses han dejado saber su apoyo a Rodrigo Chaves, que se alista para enfrentar la segunda ronda electoral, donde batallará con José María Figueres para tomar las riendas del país en el período 2022/2026.