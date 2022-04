Bolaños estuvo más de un mes fuera de las canchas

Redacción – El veterano volante del Monstruo, Christian Bolaños, reveló que tuvo charlas con Luis Fernando Suárez, quién lo iba a llamar para el cierre de la eliminatoria hacia Catar, pero una lesión le impidió ser convocado.

Tras el empate de 2-2 del Saprissa ante Guanacaste, donde Bolaños anotó uno de los goles morados, el número 2 del cuadro morado reconoció que tenía todo listo para entrar en la nómina de la Tricolor para los duelos ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos.

Pero lamentablemente sufrió una sobrecarga en una de sus rodillas, lo cuál frenó su deseo de representar a Costa Rica nuevamente. Incluso, afirma que conversó con Suárez y le fue sincero al decirle que no estaba al 100% por lo que pidió no ser llamado.

Además, señala que se encontró a Rodolfo Villalobos en un concierto con los Ángeles Azules, con quién dejó las cosas claras y el volante señala que ya todas las cosas están bien y aclaradas, debido que en la pasado se dieron cosas que le molestaron.

Esto en relación las diferencias que ha tenido con la Federación en los últimos meses, donde Bolaños consideró que el ente se manejaba como una pulpería y que estaba siendo manoseada por gente que no quiere el fútbol tico.

Christian Bolaños habló con Teletica Radio y explicó que tenía todo listo para volver a vestir la roja de los ticos, pero una dolencia le impidió estar bajo las órdenes de Suárez.

«En su momento siempre lo dije, Luis Fernando Suárez hace la lista y el cree que esos son los indicados, obviamente tuve una mala fortuna ahora y yo iba a estar en la selección, Suárez me iba convocar y le dije que estaba lesionado, que iba a ser todo lo humanamente posible para poder recuperarme y la verdad que la lesión me llevó más de lo que pensaba.

Iba ser convocado ahora para esta última convocatoria de la eliminatoria, pero tuve la mala fortuna que me lesioné, hasta ahorita estoy regresando y yo siempre lo he dicho, lo único que quería era saber que pensaban porque alguna incertidumbre que yo como jugador veía, siempre decían que yo podía estar, que esto y lo otro, pero siempre decía que no sabía que iba pasar, de hecho me topé con Rodolfo Villalobos en un concierto de los Ángeles Azules y todo bien.

Fue una situación que Suárez llama los jugadores que son más recomendables y punto, siempre he dicho que me gusta competir y si me llaman voy a intentar hacer lo mejor posible», afirmó Bolaños a Teletica Radio.

Ante todo esto, no sería raro ver a Bolaños en la lista de convocados de La Sele para el crucial compromiso del repechaje ante Nueva Zelanda el 14 de junio.