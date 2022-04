El ex esposo de Spears y con quien comparte dos hijos, Kevin Federline se encuentra feliz por ella

Redacción- Britney Spears sorprendió al mundo cuando anunció la noticia de que estaba a la espera de su tercer hijo, pero esta vez, junto a su prometido Sam Asghari, con quien lleva 5 años de relación.

La princesa del pop dio a conocer la notica mediante una extensa publicación en su cuenta de Instagram, en donde vaciló un poco sobre que pensó que había aumentado de peso por comer tanto y no por un bebé.

«Perdí mucho peso en el viaje a Maui y ahora lo he vuelto a ganar. Pensé ‘vaya… ¿qué le ha pasado a mi barriga?’ y mi marido dijo ‘es solo que estás muy llena’, así que me hice un test de embarazo y… bueno… estoy embarazada… cuatro días después se me notaba mucho más, ¡si hay dos ahí dentro se me va la cabeza!», escribió la artista.

Asimismo, añadió que «no saldrá tanto» para evitar que los paparazzi le tomen fotos durante su embarazo, las cuales venden para obtener dinero. También compartió que en sus embarazos pasados tuvo «depresión perinatal», una experiencia que ha calificado como terrible.

Spears es madre de dos hijos adolescentes, Sean (16) y Jayden (15) producto de su relación con su exmarido Kevin Federline.

El abogado de Federline, Mark Kaplan mencionó que que el exesposo de la rubia se encuentra feliz por ella.

«Kevin está al tanto de la reciente publicación de Britney sobre su embarazo y le desea un embarazo feliz y saludable..La felicita a ella y a Sam Asghari por la emoción de planificar la paternidad juntos», expresó Kaplan.