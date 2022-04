Monstruo vive un mar de críticas por los malos resultados

Redacción – El arquero del Monstruo, Aarón Cruz, es consciente del mal momento que viven los morados en el torneo y por eso señala que ya no deben tocar más fondo en el campeonato y de paso, avisa que Saprissa ha demostrado que se puede levantar.

Cruz está preocupado el bache de malos resultados que vive Saprissa, que de 39 puntos posibles solo han cosechado 16, lo cuál ha generado un enorme malestar en la afición del Monstruo, la cuál es sumamente exigente.

Es por ello, que el arquero de 31 años no oculta que la derrota de 4-1 ante San Carlos golpeó anímicamente al club más ganador del país, pero aún así deben enfocarse y seguir adelante, por lo que los próximos juegos deben ganarlos a como de lugar.

Lea también: Erick Cabalceta revela que ya inició trámites para defender a la Selección de El Salvador

Aarón Cruz deja claro que todavía tienen posibilidades de clasificar a semifinales y por eso cree Saprissa debe demostrar que si puede levantarse pese al bache que viven.

«Obviamente nos golpea, somos seres humanos, pero somos jugadores profesionales de los cuáles, tenemos que saber llevar esas cosas y ahora es pensar en lo que viene, no podemos tirar todo porque todavía pienso que tenemos posibilidades, tenemos que trabajar en todo, viene partidos donde tenemos que sumar de tres y ya no hay otra opción, no podemos tocar más fondo, Saprissa ha demostrado que se puede levantar y ahora hay que irlo a demostrar y buscar la victoria lo más rápido posible, ojalá jugando pero si no hay que buscar el triunfo rápido para salir de este bache», afirmó Aarón Cruz a Teletica Radio.

Los morados buscarán salir de su mal momento el próximo domingo 17 de abril cuando visiten el Estadio Fello Meza a las 11:00 de la mañana.