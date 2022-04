Bolaños ha sido duramente cuestionado por los morados

Redacción – ¿Dardo a Bolaños? Esa es la pregunta que se hacen muchos morados, debido que Jeaustin Campos, timonel del Saprissa, señaló que busca líderes que sean buenos espejos para los jóvenes de la cantera y del primer equipo del Monstruo.

Gran parte del saprissismo está molesto con Bolaños, ya que fue captado en el Festival Picnic, el cuál se realizó este pasado 23 de abril en Belén, en el cuál artistas de la talla de Sech, Jhay Cortez, Juanes, Eladio Carrión y otros más se iban a presentar.

Bolaños fue visto en el lugar. Eso generó una ola de críticas hacia el mediocampista de 37 años, debido que Saprissa reportó que Christian había sufrido un golpe en el pie derecho, lo cuál generó que no estuviera en la caída morada ante Santos.

Ante esa situación, Campos reitera que será Ángel Catalina o Esteban Campos (doctor morado) que hablen con el volante, que podría ser castigado a lo interno, pero el timonel señala que es algo más que si los jugadores quieren o quedarse en casa.

Incluso, Jeaustin Campos señala que el liderazgo es una cuestión personal y por eso sin mencionar al mediocampista, señala que los líderes se hacen, debido que hay jugadores que se involucran más y otros menos a la causa morada a lo largo de la historia.

«Eso esta en cada uno, si quieren acompañar al equipo o si quieren ir, quedarse en su casa o si tiene otras situaciones, acá el tema más allá de eso, primero que son situaciones que se manejan a lo interno, en cuánto a la toma de decisiones o lo que va hacer, si va hablar o no Ángel Catalina o el doctor, pero ya si hablan de tema de liderazgo es una cuestión más personal, los líderes se hacen y no nacen, nadie nace líder.

Si hay esa vocación perfecto, pero yo puedo estar 10 años en esta institución, tal vez no es mi fuerte y han pasado grandes jugadores por la institución que no han tenido esa vocación de liderazgo. Hay diferentes tipos de líderes, hay gente que se involucra más y otros menos, pero en estos momentos no es una prioridad para mí, tenemos que buscar líderes que trabajen y que corran, metan y que sean buenos espejos para los muchachos, para que podamos sacar esto adelante», afirmó Jeaustin Campos.

Bolaños volvió a la practicas del Monstruo este 25 de abril y en el conjunto más ganador del país esperan que este a tono para el Clásico Nacional del próximo miércoles a las 8:00 pm en el Estadio Nacional, donde los morados buscarán revivir en el torneo.