Cabalceta es pieza clave en San Carlos

Redacción – El defensor de San Carlos, Erick Cabalceta, no pierde la ilusión de ser convocado a La Sele, por eso afirma que siempre ha estado anuente y esforzándose para ganarse un llamado al cuadro patrio pese a no haber estado en la octagonal.

En el plantel de los Toros del Norte están con la motivación al tope, ya que en la eliminatoria Luis Fernando Suárez echó mano de Jeffrey Valverde y Carlos Martínez, quiénes vieron minutos en ruta hacia el Mundial de Catar.

En el caso de Martínez debutó la última fecha FIFA de marzo, gracias a que vio acción en el triunfo de 1-2 de La Sele ante El Salvador jugando 17 minutos y en la victoria de 2-0 ante Estados Unidos disputó los 90 minutos obteniendo buena nota.

Mientras, que Valverde disputó 27 minutos en el empate de 0-0 ante México en el Estadio Azteca y 45 minutos en la victoria de Costa Rica por 0-1 a Jamaica a inicios del 2022. Esto llena de motivación a Cabalceta, que destaca cambio generacional patrio.

Para el zaguero de 29 años, la ilusión de estar con La Sele está más viva que nunca y señala que la presencia de hombres de experiencia ha sido vital en la selección, por eso Erick señala que está entrenándose con todo, en busca de su mejor nivel deportivo.

Aunque parezca muy complicado su llamado a la Tricolor, ver las convocatorias de su compañeros motiva a Erick Cabalceta y por eso lo da todo con San Carlos.

«El cambio generacional ya se está viendo y obviamente sabemos que una selección sin jugadores de experiencia línea por línea, cualquier equipo no creo que solo con jóvenes vaya a dar frutos, se vio con Estados Unidos y en buena hora por todos los que jugaron, pero sabemos que tienen que estar jugadores de peso y más en un Mundial.

Esperamos en Dios que podamos estar, yo siempre estoy anuente y esforzándome por un llamado a La Sele, que por una u otra cosa no se ha dado, pues solo Dios sabrá y yo siempre sigo trabajando, yo con el rendimiento estoy tomando lo que estaba haciendo, he retomado la confianza y regularidad, espero llegar al tope y no solo por mí, si no que también quiero mejores cosas para mí familia, pero todo sea por el bienestar del equipo, todos estamos mentalizados en clasificados y un San Carlos metido entre los cuatro siempre será complicado para los demás equipos», afirmó Cabalceta.

En su currículo, Cabalceta tiene pasos por clubes como Catania de Italia, Cartaginés y Saprissa, mientras que a nivel de selección solo tiene cuatro duelos a nivel Sub-20.