La ex presentadora quiso que su boda fuese sumamente íntima

Redacción- ¡La cuarta es la vencida! Y es que a finales del 2020, Lynda Diaz conoció a la persona que hoy describe cómo el amor de su vida, Anthony Alfonso, y este viernes 8 de febrero se casan en Aspen Colorado, Estados Unidos.

Y es que el 2020 fue un año muy difícil para Díaz y su familia, luego de que a su hija Nicole, le detectaran cáncer. Sin embargo en una entrevista con La Nación, la ex modelo destacó que haber conocido a Anthony fue de gran ayuda, pues siempre estuvo para ellas.

“Uno no cae en cuenta de que los planes de uno son unos y los de Dios otros. Anthony apareció en mi vida justo cuando yo más necesitaba un apoyo y el de él ya sido fuertísimo para todos nosotros. Hubo un contacto muy fuerte a primera vista pero ya luego ver la forma en que se comprometió de corazón con los problemas que estaba yo atravesando, cuando Nicole estaba con la época más fuerte luchando contra el cáncer en el hospital y que fue una cosa fuertísima para todos nosotros en la familia», dijo Diaz al medio antes mencionado.

Díaz, dijo que aunque ya había tenidos tres matrimonios en su vida, nunca había encontrado a la persona correcta, hasta que llegó su casi esposo, quien es farmacéutico de profesión.

«Yo siempre he querido estar casada, lamentablemente no he tenido suerte o no se me han dado las cosas como uno esperaba: la primera vez fue muy traumática para mí; la segunda fue con Gary Austin, el padre de mis hijos gemelos, los menores, esa sí fue una relación hermosa que perdura hasta el día de hoy ya como grandes amigos, y la tercera vez fue un completo desastre, pero así, de terror casi desde el principio. Ya pasaron muchos años y hoy, a las puertas de la madurez de mis casi 50 años, siento que con Anthony todo es tan diferente… me siento tan segura».

Asimismo, describió que Anthony la ayudó a volver a creer en el amor, y que no todos eran infieles, así como también expresó que cree fielmente en que Dios se lo envió para salvarla y rescatarla.

«Por eso no quisimos esperar mucho para tomar la decisión de casarnos, tenemos casi dos años juntos pero la gran diferencia es que esta boda no es impulsiva, es una decisión bien pensada y yo siento en mi corazón que Anthony será mi compañero por el resto de mi vida».

La boda será totalmente privada, únicamente con los hijos de cada uno, excepto Nicole, que por el frío del lugar les dio miedo, pero Díaz mencionó que posteriormente se reunirán con ella en Florida.

Su luna de miel será en Catar y luego irán a Bali (Indonesia).