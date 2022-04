Redacción – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sigue fuerte en la guerra contra las maras que tanto daño le han hecho a su país y afirma que ahora los pandilleros se esconden como ratas en hoyos, con el fin de no ser capturados.

Los miembros de la «Mara Salvatrucha» y Barrio 18 pasaron de ser los causantes del terror en la población a tener pavor de ser arrestados por la Fuerza Armada y Policía Nacional salvadoreño, que ha reforzado su equipamiento para capturar estos delincuentes.

Según datos revelados por el propio mandatario cuscatleco, ya se han puesto tras las rejas un total de 8 mil 590 pandilleros en 14 días del llamado Régimen de Excepción, que estará vigente un mes e incluye restricciones de libertades civiles.

Solo este pasado 8 de abril se capturaron 517 terroristas. Esta cifra habla bien a la ardua labor del gobierno salvadoreño, que envió a los reos del plan #CeroOcio a eliminar los grafitis y dibujos de las maras en paredes de los pueblo de El Salvador.

En todos estos días donde la capturas de mareros han estado a la orden del día, hace unos días se dio una escena le ha dado la vuelta al mundo, ya que un marero apodado como «El Soldado» hizo una cueva para esconderse la policía.

Estas imágenes de este delincuente fueron publicadas por las autoridades cuscatlecas y por el propio Bukele, que señala que han incremento el personal de seguridad para acabar con el cáncer que son las maras, que ahora se esconden para ir presos.

Nayib Bukele afirma que ya tienen más de 22 mil pandilleros en la cárcel y deja claro que con las condiciones que tiene a los presos, los que todavía están libres buscarán las formas de no terminar arrestados por los oficiales de seguridad salvadoreños.

«Ya tenemos más equipamiento que nos va ayudar combatir a las pandillas en esta guerra que tenemos con ellos eso en la fase 3. En la fase 4, de la cuál se ha dado un incremento de las fuerzas armadas al doble y la incursión en territorios de las pandillas, ahora nos permite literalmente huyendo y escondiéndose, sin ofender a las ratas claro, ahora los pandilleros se esconden como ratas, se esconden en hoyos.

Vimos un pandillero escondido en un hoyo. Los que aterrorizaban a la población, ahora se esconden, se esconden de nuestra policía y nuestra fuerza armada. Ahora tenemos los 16 mil pandilleros que teníamos presos en las prisiones de máxima seguridad, más los más de 6 mil que hemos arrestado, ya tenemos más de 22 mil pandilleros, que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, acinados, con dos tiempos de comida y estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a tener adentro», dijo Bukele.

Nuevos soldados y policías para la #GuerraContraPandillas

New soldiers and police officers for the war against gangs. pic.twitter.com/s5G3g8vF8J

— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 8, 2022