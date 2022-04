Navas dice tener gran relación con Donnarumma

Redacción – Tras la victoria de 0-3 del PSG ante el Angers en Ligue One, Keylor Navas dejó saber su molestia por la rotación a lo largo de la temporada en el arco parisino con Donnarruma al señalar que la situación tiene que cambiar de una u otra forma.

Navas se ha turnado la titularidad bajo palos del PSG esta campaña, ya que Mauricio Pochettino lo decidió, ya que considera que tanto el tico como el italiano son arqueros top. Pero eso ya ha empezado a incomodar al costarricense.

En charla con Canal+ de Francia, el tico señaló que tiene una gran relación con Donnarumma, con quién no tiene ningún tipo de problema, pero señala que quiere vivir la próxima temporada lo que le ha tocado en la 2021/2022.

Estas declaraciones de Keylor se han hecho virales en redes sociales, ya que el tico deja ver que los altos mandos del PSG tendrán que decidir que sucederá con esta rotación.

Keylor Navas tiene ligamen con los parisinos hasta junio del 2024, por lo que aún le sobran dos años con el popular equipo francés y por eso aclara que está muy feliz en París, pero deja claro que todo debe cambiar para la próxima campaña.

«Al final, hay que valorar muchas cosas, yo tengo una buena relación con Gigio Donnarumma y no hay ningún problema, pero si bien es cierto, yo siempre quiero jugar todos los partidos y al final, una situación como este año es bastante complicada y vamos a ver que nos repara el futuro, mi familia está contenta y yo estoy contento en París, la gente me ha tratado muy bien y bueno, veremos que pasa. La situación tiene que cambiar de una u otra manera», afirmó Keylor Navas a Canal Plus.