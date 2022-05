Ochoa no pierde la fe de seguir los pasos de Keylor Navas

Redacción – El famoso portero mexicano, Guillermo Ochoa, ve lejos su retiro de las canchas a sus 36 años y revela que sueña con jugar en las filas del Real Madrid.

Tras la ida de los cuartos de final entre Puebla y Club América, Guillermo Ochoa habló para TUDN y dejó algunas cuestiones relacionadas sobre su posible futuro deportivo.

Ocho es uno de las grandes referentes de la Selección de México, gracias a su notable carrera, donde pasó por el Viejo Continente y es uno de los líderes del América, pese a su edad no descarta un regreso a Europa y aun equipo en particular.

«Memo» ya tiene también experiencia en la Liga Española después de ser militar hasta en dos equipos del campeonato liguero español con anterioridad: Málaga (2014-17) y Granada (2016-17). En estos clubes realizó grandes presentaciones.

Para el veterano arquero azteca su anhelo es jugar con el Real Madrid, club donde el costarricense Keylor Navas dejó huella al ganar tres Champions League, por lo que Ochoa no pierde la fe de seguir los pasos del hoy cancerbero del PSG.

«Mi sueño ahora mismo es poder entregarle un campeonato a la gente de América, a mi familia que son los que sufren conmigo las derrotas y festejan los triunfos. El hacer algo histórico con la Selección Mexicana y por qué no, quizás jugar con el Real Madrid, todavía no me retiro«, confesó el arquero entre risas, que pone como prioridad la Liguilla y asistir al Mundial de Qatar 2022.

Según Diario Marca de España, la presencia de Ochoa en el Real Madrid no podría ser tan descabellada el próximo curso, pues el portero ucraniano Andrey Lunin estaría sopesando salir del club blanco, tras los últimos informes.

Con un total de 127 partidos como internacional con México, Ochoa es considerado como uno de los mejores porteros de la Concacaf, gracias a su notable calidad bajo palos.