Ocampo confía en capacidad de Alajuelense

Redacción – El presidente de Alajuelense, Fernando Ocampo, afirma que él si cree que La Liga tiene que ser campeón este semestre y por eso confía que los resultados se van a dar, gracias a que han ido creando buenas bases en la institución.

Ocampo espera que los jugadores del León canalicen esa energía positiva por estar en La Sele en el equipo rojinegro, esto con el fin de ir en busca de la copa 31.

Los manudos tienen entre ceja y ceja la obtención de la copa, por lo que el mandamás de La Liga señala que tener más de nueve seleccionados entre La Sele Mayor y Sub-20 refleja porque son el equipo que más nutre de talento a las selecciones ticas.

Además, Fernando Ocampo pone énfasis en cuál es el objetivo del León sin dejar de lado la importancia de lo que significa tener buena cantidad de seleccionados.

En charla con Yashin Quesada, Ocampo resalta que Alajuelense tiene como misión salir campeón cueste lo que cueste, por ello confía que los resultados los acompañen de cara a la fase final del torneo, donde los manudos buscarán demostrar su superioridad.

«Creo que la apuesta que hace La Liga y muchos clubes en el mundo es siempre tratar de colocar la mayor cantidad de jugadores en procesos de selección, por el impacto que tiene y que obviamente si a la Selección Nacional le va bien, a los clubes que aportamos jugadores también nos va bien, la ilusión de los muchachos, desde lo que están empezando hasta los que tienen recorrido ir a la Copa del Mundo no se los quita nadie.

Se trata también de aprovechar ese momento y deseo que tienen todos de tratar de hacer lo mejor, alcanzar su mejor nivel, tener los beneficios y entender las dificultades que conlleva, tratar de canalizar esa energía positivamente sin dejar de lado el objetivo que es el campeonato nacional y lo hemos tenido muy claro desde el inicio de este torneo, que es la búsqueda del objetivo en Alajuelense.

Yo sí creo que La Liga tiene que ser campeón, los resultados se van a dar, lamentablemente y no voy a poner a toda la prensa ahí, pero una cosa es la afición y fanático que quiere ser campeón siempre, pero otra es la valoración que si usted no sienta bases no va poder cosechar, estoy convencido», afirmó Ocampo a Yashin Digital.