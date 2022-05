«Cuando digo ya basta de generar odio, me sale del corazón, por ahí se dejan decir que lo hago para ganar seguidores o likes, pues no, eso no me interesa, los que dicen eso no me conocen, no vivo de las redes sociales, así que se equivocan, más bien son estas personas de ciertos medios los que se han agarrado de la situación para ganar seguidores, yo no, no me interesa», finalizó Miss Costa Rica 2015.