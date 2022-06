Cartaginés cuenta con tres títulos nacionales en sus vitrinas

Redacción – El habilidoso volante brumoso, Allen Guevara, deja claro que en el camerino del Cartaginés no se habla de maldiciones ni mucho menos, ya que es la gente la que hace chota de eso por los más de 80 años de sequía de los blanquiazules.

La jerarquía y rodaje del camerino del Decano del Fútbol Nacional es vital para que estén más unidos que nunca en busca de dar la sorpresa en el Morera Soto, que lucirá a reventar para la vuelta de la final de la segunda ronda.

Guevara afirma que esas supuestas creencias que Cartaginés tiene algún tipo de maldición ni siquiera le pasan por la cabeza, debido que ese tipo de temas solo son del folclor popular de los aficionados, que vacilan con esa clase de temas.

Históricamente se ha dicho que Cartaginés tiene maleficios que impiden ser campeón desde hace 82 años. Desde un muñeco vudú enterrado en el Estadio Fello Meza hasta una supuesta celebración a caballo de jugadores dentro de la Basílica los Ángeles.

Allen Guevara conversó con AMPrensa.com y afirma que en el plantel brumoso tratan de siempre pensar en positivo, por lo que no se tocan las supuestas maldiciones que han atormentado a la institución que no es campeón nacional desde el 13 de enero de 1941.

«Yo no trato de pensar en eso ni me pasa por la cabeza, en Cartaginés no se habla de maldiciones, la gente es la que hace chota de eso, que son tantos años y obviamente van a pensar que es eso, pero eso a mí no me pasa por la cabeza, creo que más bien estamos en un momento donde hay que pensar positivos y que se pueda acabar esa racha negativa, creo que entre más tiempo pase estamos más cerca de romper eso, hay que estar mentalizados y saber que podemos», afirmó Allen Guevara a AMPrensa.com.