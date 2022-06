Barrantes tiene a sus hijos como grandes motivaciones

Redacción – Arjen de 9 años y Enzo de 6 años, son los hijos de Michael Barrantes que en sus retoños tiene su gran motivación para darlo todo en el Club Sport Cartaginés, donde el veterano volante se ha convertido en pieza clave con su liderazgo y bagaje.

Barrantes es una de las voces de mando dentro del camerino brumoso, donde se le ve con mucho respeto al veterano mediocampista, que se ha convertido en uno de los mariscales de esa zona de la cancha del plantel comandado por Geiner Segura.

A sus 38 años, Michael mantiene una condición física envidiable que lo hace estar a tono para enfrentar la final de la segunda ronda ante La Liga, donde en la ida quedó 0-0 en el Estadio Fello Meza, teniendo al volante disputando los 90 minutos con buena nota.

Aunque todavía no sabe cuánto tiempo le queda en los terrenos de juego. Arjen Barrantes, hijo mayor del volante le hizo un pedido a su papá: «Dos años más sí», dijo el retoño del mediocampista en charla con AMPrensa.com.

Este pedido de su hijo de 9 años llega en un momento donde el volante está a menos de cuatro meses para cumplir 39 y que sostiene que buscará mantener bien físicamente para cumplir ese anhelo de su niño.

«No sé, cuánto tiempo más me queda. Estoy disfrutando al máximo. Mis hijos Enzo y Arjen, mis ahijados, todos mis amigos cercanos y mi familia siempre me apoyan, me empujan al máximo, no es fácil tener 38 años, casi 39 el 4 de octubre. Humildemente lo digo, estar jugando al nivel que yo tengo ahorita. Mis hijos y mi esposa son mi motor, agradecido con Dios y espero poderle cumplir a mi hijo ese deseo de dos años más jugando», afirmó Michael Barrantes en charla con AMPrensa.com.