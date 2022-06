Redacción – El famoso periodista italiano, Fabrizio Romano, reveló que Francisco Calvo podría dejar la MLS para marcharse al fútbol de Turquía.

Muchos ticos se asombraron al ver como el comunicador rey de los fichajes mencionó que Calvo interesa al Konyaspor de la Superliga turca.

En la temporada 2021-22, Konyaspor terminó en la tercera posición con 68 puntos en 38 jornadas disputadas, lo cuál tiene al club clasificado a la UEFA Europa League. İlhan Palut, timonel del club turco vería con buenos ojos la llegada del nacional.

Calvo actualmente tiene ligamen con el San José Earthquakes de la MLS y por eso Romano dio a conocer que el cuadro de Turquía estaría dispuesto a negociar con el conjunto norteamericano y así sumar a sus filas al costarricense de 29 años.

Francisco viene de ser fundamental para que La Sele clasificara al Mundial de Catar 2022, gracias a su notable rendimiento disputó 13 partidos de la octagonal y fue una voz de mando en el repechaje que ganó La Sele por 1-0 ante Nueva Zelanda.

Su gran rendimiento lo coloca como uno de los jugadores con campo fijo para asistir al Mundial, ya que su liderazgo y calidad tiene enamorado a Luis Fernando Suárez. Catar 2022 será la segunda Copa del Mundo del defensor tras Rusia 2018.

San Jose Earthquakes centre back Francisco Calvo could leave the club this summer. European clubs have asked for conditions, including Konyaspor interested in bringing him to Turkish football. 🇺🇸🇹🇷 #transfers

Calvo will also play the World Cup with Costa Rica.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2022