Parón de torneo ha ayudado al Saprissa a entender idea de Campos

Redacción – El aguerrido volante del Monstruo, David Guzmán, se toma con calma la fase de semifinales, ya que siempre ha convivido con el estrés, esto por causa de lo que representa jugar con Saprissa, donde siempre se exigen ganes y títulos.

Guzmán es consciente de la responsabilidad que tiene el Monstruo tras clasificar de forma heroica a la fase final del torneo, por lo que reconoce que este parón les ha servido para entender y trabajar mejor la idea de juego implantada por Jeaustin Campos

Campos ha aprovechado las practicas para corregir detalles, esto con el fin de que el cuadro morado se vea mucho mejor en la serie ante La Liga, que se ha convertido en el hijo de los morados, debido que estos últimos suman nueve juegos sin perder un clásico.

Todo eso cuenta en el Saprissa, que toman con mucha seriedad las dos semanas que todavía les falta para iniciar la serie y por ello, Guzmán que tienen prohibido relajarse.

David Guzmán cree que no hay nada más bonito, que sentir la presión y el estrés que tiene Saprissa por siempre ganar y pelear copas, por eso en el grupo están motivados.

«Nosotros es en cancha donde estamos enfocados al 100% y después de ahí, analizamos ciertos vídeos y sabemos a lo que tenemos que jugar, obviamente hay que corregir ciertos detalles y ciertas cosas para vernos un poco mejor en la cancha, después debemos enfrentar las cosas de la mejor manera.

Ya tengo mucho tiempo de estar acá, estrés siempre va ha haber, siempre nos han exigido ganes y títulos en Saprissa, no hay nada más bonito que eso porque lo hace a uno dar lo máximo, esforzarse y lograr los objetivos que uno siempre tiene trazados, no nos podemos relajar jamás, tenemos dos semanas de preparación importantes donde queremos aprovechar y no sufrir como lo veníamos haciendo, no estamos acostumbrados a esos, tenemos que aprovechar este parón, dar lo máximo y así enfrentar las semifinales de la mejor manera», afirmó David Guzmán.

A lo largo del Clausura 2022, Guzmán ha gozado de regularidad y por eso no es casualidad que sume: 1162 minutos en 15 juegos, donde suma también dos goles.