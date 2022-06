Villalobos señala que la Federación no le debe un favor a nadie

Redacción – El presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, espera que el mandamás de Jicaral presente documentos y pruebas al Comité de Licencias para iniciar las investigación que pidió, debido que este departamento no es el FBI.

Roy Barrantes contrató al reconocido abogado, Aquiles Mata, con el hizo formal su solicitud hecha ante la Fedefútbol de suspender la declaratoria de descenso de su equipo y además, pedir que se investigue de inmediato la relación que tienen florenses y pamperos.

Es por ello, que Villalobos sostiene que mientras él está en Catar hay personas que manejan sus propios intereses, sumado al interés nacional de que La Sele clasifique al Mundial de Catar, pero recuerda que él no es el que resuelve esta polémica.

Para el próximo jueves 16 de junio se estará revelando el nuevo Comité de Ética, en el cuál ya se tienen los nombres de los personeros que lo conformaran, ellos tendrán un rol clave en todo lo que se ha dado en los últimos días.

Además, Villalobos dio a conocer que el departamento de licencias ya investiga la situación de supuestos vínculos de Herediano y Guanacasteca. Pero eso sí, el federativo espera que Roy Barrantes junto con Aquiles Mata ya hayan presentado todos las pruebas.

Incluso, Rodolfo Villalobos atendió a la prensa en suelo catarí y señaló que el Comité de Licencias no es el FBI, dando a entender que espera que Jicaral presente todo como se debe, con el fin de que se ejecute todo de buena forma en la investigación.

«Cada uno desde Costa Rica está manejando sus intereses propios, hay un interés nacional que es la Selección Nacional, que es la que nos tiene aquí pero nosotros no podemos dejar de lado, dichosamente no soy yo el que tiene que ver esto, no soy yo el que tiene que dirigirlo, atenderlo o hacer la investigación, la Federación tiene una estructura lo suficientemente robusta para poder enfrentar y canalizar mediante los órganos que la componen cualquier tipo de denuncia.

La próxima sesión del Comité Ejecutivo se estará nombrando el Comité de Ética, ya se tiene prácticamente los nombres y ya el próximo jueves 16 de junio daremos a conocer el órgano tan importante que no estaba. El departamento de licencias está valorando la situación que ellos ellos iniciaron una investigación, ellos tendrán que valorar si la conferencia de prensa de Roy Barrantes si aportaron documentos o simplemente fue de decir denuncio, denuncio y denuncio, pero no aporto nada.

En esto nosotros esperamos que ojalá exista algún documento y se aporten algunas situaciones que le permitan a la Comisión de Licencias investigar, la Comisión de Licencias no es el FBI, ellos tienen un rol dentro del fútbol de Costa Rica y entonces, ellos ahorita están haciendo una investigación con base a algunos documentos y con base a una situación que se presentó, así que presentaré en las próximas horas con las personas que estén al frente de esto. La Federación no está para cubrir a nadie, yo no le debo un favor a nadie y siempre voy a velar para que la Fedefútbol salga bien librada», dijo Villalobos.