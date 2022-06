Torres dio la cara tras vergonzosa eliminación

Redacción – El volante argentino morado, Mariano Torres, dice que nunca quiere perder para que se tomen decisiones en Saprissa, ya que su mentalidad ganadora lo obliga siempre a luchar por estar en lo alto, por eso el fracaso en el semestre le duele.

Torres lamentó la eliminación del Monstruo en semifinales a manos del León, que con global de 4-2 avanzó a la final de la segunda ronda donde se medirá a Cartaginés.

Para el referente del cuadro saprissista, a veces por más que se gane no se pueden tapar todos los errores, por lo que espera que la directiva tome las mejores decisiones, con el fin de devolver al Saprissa donde se merece: pelear la copa.

Lea también: Rudé elogia compromiso de Góndola por siempre atacar y defender en los partidos

Incluso, el sudamericano cree que cuando se gana se suele confundir un poco todo, por ello tras lo sucedido este Clausura 2022 espera que todo mejore para el Monstruo, aunque eso sí, Mariano aclara que nunca quiere perder.

En el Monstruo ya tendrían tomadas un 70% de las decisiones de cara al próximo torneo. Mariano Torres habló con AMPrensa.com y afirma que siempre quiere ganar, por lo que lamenta haberle quedado mal al saprissismo en el semestre.

«Las decisiones se tienen que tomar por más que uno gane, si hay cosas por hacer y si están convencidos de las cosas que tienen que hacer, por más que uno gane no puede tapar todo y no hay que esperar que uno pierda, pero ese es mi punto de vista. Después la directiva es la que decide, a veces cuando ganas confunde un poco y no está bueno, pero yo nunca quiero perder para que tomen decisiones en Saprissa, yo siempre quiero ganar. El tema es que si hay que tomar decisiones, ganando también se podrían tomar y es bueno, entonces tampoco soy el indicado para saber que hay que hacer, pero eso sí, que nunca quiero perder y siempre busco ganar», afirmó Mariano Torres a AMPrensa.com.