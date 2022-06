Campos destaca enorme compromiso del Monstruo

Redacción – Ante la ola de rumores suscitada en los últimos días, Jeaustin Campos desmiente tener una mala relación con Christian Bolaños y más bien señala que no se va disparar en los pies, dando a entender que el volante es muy valioso para él.

Campos fue sumamente criticado por no alinear en la formación estelar a Bolaños en la ida de la semifinal ante La Liga e incluso señala que algunos ex-jugadores se creen «genios del micrófono», que hablan con ligereza sin saber que sucede realmente.

El número 2 del Monstruo no pudo entrenar al 100% este pasado lunes y este martes se le realizaran una serie de exámenes para saber que si puede jugar la vuelta de la serie, debido a la fascitis plantar que le impide estar al nivel de sus compañeros.

Este tipo de lesión que atormenta a Bolaños hace que Campos no lo haya tomado en cuenta desde el inicio ante el León en el Estadio Nacional y por eso deja el timonel deja claro que no tiene ningún tipo de problemas con el ídolo morado.

Jeaustin Campos habló en conferencia de prensa y afirma que hay que personas que no analizan, lo cuál hace que no estén enterados de la realidad de volante del Monstruo.

«Hay algunos que no analizan, a mí me toca ver partidos, ver el rival y entonces es muy fácil hablar con esa ligereza, hemos estado hablando con Bolaños para aquellos que dicen que tengo algo contra él, no me voy a disparar en los pies y a Bolaños lo conozco desde hace mucho tiempo, no tengo absolutamente nada y más bien hemos estado cerca para ver la evolución de algún tipo de dolencia, porque no es solo la lesión, también es el ritmo de competencia, si todo ha estado bien y los resultados se han dado, no hay porque cambiar. El equipo está muy comprometido y está muy bien, hay buenas sensaciones y nosotros no cambiaremos algo que ha estado bien», afirmó Jeaustin Campos.

💥 “No tengo nada con ’Bola’… no me voy a pegar un balazo en los pies”, Jeaustin Campos pic.twitter.com/LOlgrrws6S — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) June 21, 2022

La vuelta de la final entre Alajuelense y Saprissa se jugará este miércoles 22 de junio a las 8:00 de la noche en el Estadio Alejandro Morera Soto.