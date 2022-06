Waston fue quién anotó el gol morado en la ida

Redacción – El técnico del Monstruo, Jeaustin Campos, avisa que podría sorprender alineando a Kendall Waston como delantero titular en la vuelta de la semifinal ante Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Campos deja claro que ningún otro club del país tiene un jugador de 1,96 metros de altura, por lo que buscarán aprovechar la estatura del zaguero de 34 años para moverlo de la zona baja a la línea ofensiva y así ganar un jugador peligroso en arriba.

Waston fue el autor del gol del empate del Monstruo en la ida ante Alajuelense, que vio como el espigado futbolista se lució con un certero cabezazo al minuto 83 para poner el 1-1 y así tener la serie abierta de cara al segundo round de la serie.

Para nadie es un secreto que cada vez que Kendall se va al ataque ya sea con Saprissa o hasta con la Selección Nacional, se convierte en una arma peligrosa y es por eso, que Campos no le teme a descuadrar su esquema con el afán de ayudar a su club.

Jeaustin Campos mandó un mensaje a los manudos y afirmar que estén atentos, ya que podría darle la tarea a Waston a ser el nueve del Monstruo en la casa eriza.

«Vamos aprovechar a Kendall Waston arriba, dame un delantero que mida 1,96 metros y bueno, lo tenemos y es algo que nadie lo tiene, solo nosotros. Tal vez alguna gente prefiere ser recatada y respetar, pero si yo tengo que descuadrar como lo he hecho, a veces he terminado con un central y un contención arriba, pues lo hago. Las formas me tienen sin cuidado, el fondo mientras lo lleguemos a tener y lograr el objetivo no importa, tengan cuidado ¡Ojo! y al rato sale de 9″, afirmó Jeaustin Campos.