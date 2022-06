Bennette es una de las grandes joyas del fútbol tico

Redacción – El técnico de la Tricolor, Luis Fernando Suárez, afirma que Jewison Bennette no sabe cuánto años tiene, ya que cuando juega con La Sele lo hace sin asustarse y además muestra un carácter tremendo dentro de la cancha.

Suárez dio una entrevista al programa Jorge Ramos y su Banda de ESPN, donde contó que desde el primer día que vio al joven volante ficha del Herediano le encantó.

Incluso, recordó que lo quiso llevar a la Copa Oro 2021, pero por no estar en la pre-lista del torneo no pudo llevarse a la gran promesa del fútbol costarricense, a la cuál le dio chance de debutar con el cuadro patrio en la Octagonal rumbo a Catar 2022.

Jewison se convirtió en el «hijo chineado» de Suárez, que a pesar de que el joven tenía poco protagonismo en Herediano siempre lo convocó a La Sele y por eso no es casualidad que haya jugado cuatro partidos de la eliminatoria.

En los mismos, el nacido en 2004 no desentonó y más bien, demostró que la camiseta roja de la Tricolor le queda perfecta, gracias a que con su talento se ganó los aplausos de los ticos, que lo llenaron de elogios por su calidad.

Esas grandes condiciones le valieron al juvenil para disputar 45 minutos en el repechaje ante Nueva Zelanda, donde le dio la asistencia a Joel Campbell para el 1-0 patrio. Incluso, festejó sus 18 años de edad clasificando a la Copa del Mundo con La Sele.

Luis Fernando Suárez deja claro que la edad no le preocupa en un jugador y por eso se deshizo en elogios hacia Jewison Bennette por no asustarse cuando ve acción.

«A mí me encantó desde el primer día que lo vi, él llegó a la Selección Nacional básicamente por algo, estábamos haciendo una practica antes de la Copa Oro y necesitábamos jugadores que nos sirvieran de sparring y él fue uno de ellos, me encantó tanto que me lo quería llevar a la Copa Oro, pero no lo pude llevar porque ya había una lista pre-establecida y Bennette no estaba.

Jewison el primer partido lo jugó contra Canadá en Canadá y mostró un carácter tremendo y ha tenido eso antes que cualquier otra cosa, Bennette no sabe cuántos años tiene, porque cuando juega lo hace sin asustarse, eso me parece vital en un jugador de fútbol, a mí la edad no me preocupa», afirmó Luis Fernando Suárez.