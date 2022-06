Desde que a la periodista se le vio con el futbolista Marcel Hernández, agarrados de la mano disfrutando de la playa surgieron los rumores



Redacción- El programa “De Boca en Boca” en su previa cobertura del show “Dancing With the Star”, que pronto acompañará a los ticos en su televisión, aprovechó para conversar con la periodista la cual no dio mucha información.

Se refirió a las imágenes que le tomaron mientras caminaban en las calles de Puerto Viejo diciendo que “nadie esconde nada”, así confirmando que el futbolista Marcel Hernández es su nuevo amor.

Además, en la entrevista dijo sentirse muy feliz de que él sea una persona que la apoya a un 100%, en esta nueva etapa donde será parte de los participantes de «Dancing With the Stars».