Waston buscará asistir a su segundo Mundial con el país

Redacción – El espigado defensor de la Tricolor, Kendall Waston, dedicó la clasificación de Costa Rica al Mundial de Catar 2022 a todo el pueblo costarricense, ya que lo tienen más que merecido ante tanta crisis y sufrimiento que se ha vivido en suelo tico.

Con lágrimas en sus ojos, Waston señala que no cree en las casualidades y por eso considera que el trabajo y la constancia fue la clave para que el representativo patrio se dejara el último boleto disponible para disputar la Copa del Mundo.

La Tricolor clasificó como último invitado a la justa universal y combatirá en el Grupo E contra España, Alemania y Japón en el denominado sector de la muerte.

Para el zaguero de 34 años, a lo largo de la eliminatoria se dieron factores que reflejaron que el país si iba clasificar al Mundial de Catar y eso fue clave para darle fuerza al grupo y especialmente a Waston, que dedicó el boleto a su familia.

Kendall Waston señala que sus familiares y los de los demás seleccionados pasaron ratos difíciles, por lo que también hubo dedicatoria para ellos, sin antes olvidar al pueblo de toda Costa Rica que está volcada celebrando en las calles del país.

«Yo no creo en casualidades, si no que en el trabajo, la constancia y la fe, nunca desmayar y al final, nos trajeron hasta acá, si estuvimos en el repechaje fue por algo. En el partido ante El Salvador, en el último minuto la pelota no entra y en otras ocasiones si hubiera entrado. Entonces decíamos que esto era nuestro y bendito sea Dios que nos da la oportunidad de ir al Mundial como se sufrió.

Me alegro mucho no solo por nosotros, sino que por nuestros familiares sufren por ataques de que uno como jugador los sabe manejar y llevar, pero la familia es la que sufre más, mi esposa y mi hijo los amo con todo mi corazón, todo el pueblo de Costa Rica lo merece por tanta crisis y tanto sufrimiento, gracias a Dios podemos ser participes de esta bendición y traer un poco de alegría también, celebren y muchas veces uno no dimensiona las cosas buenas», afirmó Kendall Waston a Teletica Deportes.